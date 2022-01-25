Украина потребовала от главы Хорватии публично опровергнуть «оскорбительные заявления»

МИД Украины пригласил посла Хорватии Аницу Джамич после заявлений хорватского президента Зорана Милановича, которые, по мнению Киева, «оскорбляют память украинцев, отдавших жизни ради европейского будущего Украины». МИД страны потребовал «публичного опровержения этих оскорбительных заявлений», а также подтверждения, что подобное не повторится в будущем.

«Утверждение Зорана Милановича о событиях революции достоинства оскорбляет память украинцев и иностранцев, отдавших жизни ради европейского будущего Украины. Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии», — говорится в заявлении министерства.

В Киеве выразили мнение, что хорватский президент продемонстрировал «неблагодарность за помощь», которую Украина и украинцы «оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость».

«Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды», — подчеркнул украинский МИД.

Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, смена власти на Украине была переворотом, «каким угодно движением, только не демократическим».

Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. По его словам, такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики».