Украина потребовала от главы Хорватии публично опровергнуть «оскорбительные заявления»
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«Утверждение Зорана Милановича о событиях революции достоинства оскорбляет память украинцев и иностранцев, отдавших жизни ради европейского будущего Украины. Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии», — говорится в заявлении министерства.
В Киеве выразили мнение, что хорватский президент продемонстрировал «неблагодарность за помощь», которую Украина и украинцы «оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость».
«Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды», — подчеркнул украинский МИД.
Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, смена власти на Украине была переворотом, «каким угодно движением, только не демократическим».
Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. По его словам, такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики».