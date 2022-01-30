Учёный Вайя предрёк сезонную заболеваемость COVID-19 в будущем

Директор итальянского Национального научно-исследовательского института имени Спалланцани Франческо Вайя заявил, что омикрон-штамм позволяет говорить о коронавирусе в будущем как о сезонном заболевании.

«Омикрон» всё больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания», — цитирует РИА Новости заявление учёного.

Он также спрогнозировал регулярную ежегодную вакцинацию от коронавируса в будущем.

«Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена», — подчеркнул Вайя.

Для этого, по его мнению, необходимо распространить вакцины по всему миру и приводить их в соответствие с новыми и возможными будущими штаммами.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году.