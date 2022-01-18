ВОЗ: чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году

Короткая ссылка
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году.
ВОЗ: чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Всемирного экономического форума на тему равного доступа к вакцинам.

«Мы никогда не покончим с этим вирусом, который становится частью экосистемы. Но мы можем покончить с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении», — цитирует его ТАСС.

Райан подчеркнул, что необходимо добиться снижения заболеваемости коронавирусом при «максимальной вакцинации населения, чтобы никто не умирал».

«Это, на мой взгляд, будет означать конец чрезвычайной ситуации и пандемии», — отметил он.

Ранее ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что в университете дали математический прогноз перехода коронавирусной инфекции COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить