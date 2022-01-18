ВОЗ: чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Всемирного экономического форума на тему равного доступа к вакцинам.

«Мы никогда не покончим с этим вирусом, который становится частью экосистемы. Но мы можем покончить с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении», — цитирует его ТАСС.

Райан подчеркнул, что необходимо добиться снижения заболеваемости коронавирусом при «максимальной вакцинации населения, чтобы никто не умирал».

«Это, на мой взгляд, будет означать конец чрезвычайной ситуации и пандемии», — отметил он.

Ранее ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что в университете дали математический прогноз перехода коронавирусной инфекции COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году.