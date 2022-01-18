В МГУ математически спрогнозировали переход COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году

Ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что в университете дали математический прогноз перехода коронавирусной инфекции COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году.

«Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы как математики предвидели и эти всплески, мутации... вирус сойдёт на допустимый уровень — либо очень лёгкой формы, либо незначительного количества. Мы надеемся, это случится в начале 2023 года», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эта модель была разработана в МГУ в конце 2021 года.

Ранее газета «Известия» писала, что заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о сроках распространения омикрон-штамма до регионов России.