В МГУ математически спрогнозировали переход COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году

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Ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что в университете дали математический прогноз перехода коронавирусной инфекции COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году.
В МГУ математически спрогнозировали переход COVID-19 в лёгкую форму к 2023 году
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«Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы как математики предвидели и эти всплески, мутации... вирус сойдёт на допустимый уровень — либо очень лёгкой формы, либо незначительного количества. Мы надеемся, это случится в начале 2023 года», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эта модель была разработана в МГУ в конце 2021 года.

Ранее газета «Известия» писала, что заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о сроках распространения омикрон-штамма до регионов России.

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