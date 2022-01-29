Эрдоган заявил о стабилизации курса турецкой лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курс турецкой лиры стабилизировался и процентные ставки в стране продолжат снижаться.

«В ответ на последние манипуляции на валютных рынках государство предприняло шаги по защите национальной валюты, что позволило стабилизировать курс турецкой лиры», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Он также подчеркнул, что «процентные ставки снижались и продолжат снижаться, а вместе с ними снизится и уровень инфляции в Турции».

Ранее Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

В начале января министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о стабилизации обменного курса лиры.