Россия перенесёт район учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

Посольство России в Ирландии сообщило, что российская сторона перенесёт район учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращения Ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3—8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла», — говорится в заявлении.

Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов провёл встречу с ирландскими рыбаками, в ходе которой обсудил учения российского военно-морского флота.

Также 24 января Филатов заявил, что Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.