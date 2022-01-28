Посол России в Ирландии обсудил с местными рыбаками российские военные учения

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Посол России в Ирландии Юрий Филатов провёл встречу с ирландскими рыбаками, в ходе которой обсудил учения российского военно-морского флота.
Посол России в Ирландии обсудил с местными рыбаками российские военные учения
  • © ireland.mid.ru

Об этом информирует Sky News.

Рыбаки заявили о создании буферной зоны между российскими и ирландскими судами на расстоянии от 60 до 80 км.

Отмечается, что военные учения России будут проходить за пределами территориальных вод Ирландии, но в пределах её исключительной экономической зоны.

Ранее Филатов заявил, что Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.

Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.

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