Посол России в Ирландии обсудил с местными рыбаками российские военные учения
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Об этом информирует Sky News.
Рыбаки заявили о создании буферной зоны между российскими и ирландскими судами на расстоянии от 60 до 80 км.
Отмечается, что военные учения России будут проходить за пределами территориальных вод Ирландии, но в пределах её исключительной экономической зоны.
Ранее Филатов заявил, что Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.
Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.