В МИД России высказались о сюжете СМИ Швейцарии про якобы войска у границы Украины

В Министерстве иностранных дел России высказались о сюжете швейцарского телеканала SRF про якобы российские войска у границы Украины.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», — заявили в ведомстве.

Как отмечают в МИД, журналисты телеканала используют кроваво-красное оформление, вероятно, чтобы «подогреть интерес и повысить градус паники».

«Внятного ответа на поставленный вопрос публика, впрочем, не получит. Потому что дальнейшие кадры напоминают случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника», — поясняют в министерстве.

Подчёркивается, что в качестве визуального сопровождения сюжета журналисты «приводят мешанину из кадров, в том числе почему-то нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО».

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, всё-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022», в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа», — делают вывод в российском МИД.

Подчеркивается также, что швейцарские журналисты просто создали «очередную страшилку».

«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», — заключают в министерстве.

Ранее Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.