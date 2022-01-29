Глава немецкой партии ХДС Мерц высказался об идее отключить Россию от SWIFT
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По его мнению, Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует пойти на данный шаг.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — цитирует его ИноТВ.
Он подчеркнул, что это может привести к крушению всей системы и возможному переходу России на китайский аналог.
Мерц также назвал ошибкой попытку ЕС заключить с Украиной соглашение об ассоциации, которое противоречило её торговым договорённостям с Россией.
Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.
Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.