Глава немецкой партии ХДС Мерц высказался об идее отключить Россию от SWIFT

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Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt высказался об идее отключить Россию от SWIFT.
Глава немецкой партии ХДС Мерц высказался об идее отключить Россию от SWIFT
  • ©Carstensen - Pool/Getty Images

По его мнению, Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует пойти на данный шаг.

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — цитирует его ИноТВ.

Он подчеркнул, что это может привести к крушению всей системы и возможному переходу России на китайский аналог.

Мерц также назвал ошибкой попытку ЕС заключить с Украиной соглашение об ассоциации, которое противоречило её торговым договорённостям с Россией.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.

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