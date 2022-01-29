Глава немецкой партии ХДС Мерц высказался об идее отключить Россию от SWIFT

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt высказался об идее отключить Россию от SWIFT.

По его мнению, Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует пойти на данный шаг.

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — цитирует его ИноТВ.

Он подчеркнул, что это может привести к крушению всей системы и возможному переходу России на китайский аналог.

Мерц также назвал ошибкой попытку ЕС заключить с Украиной соглашение об ассоциации, которое противоречило её торговым договорённостям с Россией.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.