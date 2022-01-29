Глава МИД Франции Ле Дриан анонсировал визит на Украину 7—8 февраля

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что прибудет с визитом на Украину 7—8 февраля.

«Сегодня я заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной... Собираюсь на Украину 7—8 февраля с (главой МИД ФРГ. — RT) Анналеной Бербок», — написал он в Twitter.

Ранее Ле Дриан заявил, что через несколько дней вместе с Бербок отправится в Киев.

Кроме того, в период с 30 января по 2 февраля на Украину прибудут евродепутаты комитета по иностранным делам и комитета по безопасности и обороне в целях сбора информации о текущей обстановке.