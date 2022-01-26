Главы МИД Франции и Германии отправятся в Киев «через несколько дней»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что через несколько дней вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок отправится в Киев.

«Я отправлюсь со своей немецкой коллегой в Киев через несколько дней», — сказал Ле Дриан во время выступления в сенате, его слова приводит РИА Новости.

26 января в Париже началась встреча политических советников лидеров стран нормандского формата (России, ФРГ, Франции, Украины).

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее отметил важность продолжения диалога «нормандской четвёрки». По его словам, «работать в этом формате следует неустанно».