Президент Франции Макрон заявил о важности сохранения переговоров в нормандском формате
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«Я думаю, что важно продолжать разговор в нормандском формате. Ведь это единственный политический формат и единственный способ сохранить процесс», — цитирует Макрона ТАСС.
По его словам, «работать в этом формате следует неустанно».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже состоится 26 января.
Россию будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
Позднее стало известно, что все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней.