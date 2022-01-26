Президент Франции Макрон заявил о важности сохранения переговоров в нормандском формате

Французский лидер Эмманюэль Макрон отметил важность продолжения диалога «нормандской четвёрки».

«Я думаю, что важно продолжать разговор в нормандском формате. Ведь это единственный политический формат и единственный способ сохранить процесс», — цитирует Макрона ТАСС.

По его словам, «работать в этом формате следует неустанно».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже состоится 26 января.

Россию будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Позднее стало известно, что все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней.