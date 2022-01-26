Президент Франции Макрон заявил о важности сохранения переговоров в нормандском формате

Короткая ссылка
Французский лидер Эмманюэль Макрон отметил важность продолжения диалога «нормандской четвёрки».
Президент Франции Макрон заявил о важности сохранения переговоров в нормандском формате
  • AFP
  • © Kay Nietfeld

«Я думаю, что важно продолжать разговор в нормандском формате. Ведь это единственный политический формат и единственный способ сохранить процесс», — цитирует Макрона ТАСС.

По его словам, «работать в этом формате следует неустанно». 

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже состоится 26 января.

Россию будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Позднее стало известно, что все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить