Все участники встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили участие

Все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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© Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency

«Все представители (политические советники. — RT) подтвердили своё участие», — цитирует ТАСС Ермака. По его словам, «это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже состоится 26 января. Россию будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.