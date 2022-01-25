Все участники встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили участие

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Все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Все участники встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили участие
  • globallookpress.com
  • © Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency

«Все представители (политические советники. — RT) подтвердили своё участие», — цитирует ТАСС Ермака.

По его словам, «это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности». 

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже состоится 26 января.

Россию будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

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