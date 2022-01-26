Делегация Европарламента посетит Украину с 30 января по 2 февраля

Евродепутаты комитета по иностранным делам и комитета по безопасности и обороне посетят Украину с 30 января по 2 февраля в целях сбора информации о текущей обстановке.

«Депутаты Европарламента будут наблюдать за ситуацией на месте», — сказано в заявлении ЕП.

Отмечается, что данный визит является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации на Украине.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что через несколько дней вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок отправится в Киев.

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова к любому варианту развития событий в ситуации с возможными санкциями стран Запада из-за эскалации вокруг Украины.