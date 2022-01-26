Делегация Европарламента посетит Украину с 30 января по 2 февраля

Короткая ссылка
Евродепутаты комитета по иностранным делам и комитета по безопасности и обороне посетят Украину с 30 января по 2 февраля в целях сбора информации о текущей обстановке.
Делегация Европарламента посетит Украину с 30 января по 2 февраля
  • Legion-Media

«Депутаты Европарламента будут наблюдать за ситуацией на месте», — сказано в заявлении ЕП.

Отмечается, что данный визит является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации на Украине.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что через несколько дней вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок отправится в Киев.

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова к любому варианту развития событий в ситуации с возможными санкциями стран Запада из-за эскалации вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить