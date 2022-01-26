Лавров заявил о готовности России к возможным санкциям Запада

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Россия готова к любому варианту развития событий в ситуации с возможными санкциями стран Запада из-за эскалации вокруг Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о готовности России к возможным санкциям Запада
  • AP

«Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получали по заслугам», — сказал он журналистам после выступления на «правительственном часе» в Госдуме.

Лавров не стал спекулировать на тему возможных действий западных партнёров, которые, по словам министра, находятся в прострации и не знают, «как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали».

Ранее Лавров отметил, что перестал рассматривать заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

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