Читатели The Telegraph раскритиковали журналиста за «предупреждения» в адрес Путина

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали журналиста Кона Кафлина, который в статье адресовал «предупреждения» президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает РИА Новости, по мнению автора статьи, Путин совершит «ошибку катастрофических масштабов» в случае, если решит напасть на Украину.

Некоторые пользователи не поддержали позицию журналиста и отметили, что Россия не собирается никуда вторгаться и хочет только получить гарантии безопасности.

«Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», — написал читатель под псевдонимом David Paterson.

Пользователь под ником Marc Marcjf считает, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов». По его словам, Москва опасается вступления Украины в НАТО.

«А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?» — задался вопросом читатель под псевдонимом Nigel Dennison.

Депутат украинской Верховной рады Илья Кива ранее назвал гипотетическое нападение России на Украину не оккупацией, а освобождением.

При этом в Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.