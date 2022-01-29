Читатели The Telegraph раскритиковали журналиста за «предупреждения» в адрес Путина
- AP
Как сообщает РИА Новости, по мнению автора статьи, Путин совершит «ошибку катастрофических масштабов» в случае, если решит напасть на Украину.
Некоторые пользователи не поддержали позицию журналиста и отметили, что Россия не собирается никуда вторгаться и хочет только получить гарантии безопасности.
«Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», — написал читатель под псевдонимом David Paterson.
Пользователь под ником Marc Marcjf считает, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов». По его словам, Москва опасается вступления Украины в НАТО.
«А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?» — задался вопросом читатель под псевдонимом Nigel Dennison.
Депутат украинской Верховной рады Илья Кива ранее назвал гипотетическое нападение России на Украину не оккупацией, а освобождением.
При этом в Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.