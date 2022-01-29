Депутат Рады Кива назвал возможное «нападение» России на Украину освобождением

Депутат украинской Верховной рады Илья Кива назвал гипотетическое нападение России на Украину не оккупацией, а освобождением.

Таким образом парламентарий отреагировал на сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил его о готовящемся «неизбежном вторжении» российских войск.

«Почему сразу нападут? Освободят!» — написал Кива в своём Telegram-канале.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.