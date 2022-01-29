Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского на Олимпиаде в Пекине
- AP
«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в МИД Китая заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести встречи с мировыми лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.
25 января Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.