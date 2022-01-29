Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского на Олимпиаде в Пекине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не планируются двусторонние встречи во время открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.
Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского на Олимпиаде в Пекине
  • AP

«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МИД Китая заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести встречи с мировыми лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

25 января Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.

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