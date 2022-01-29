Премьер Польши Моравецкий: в ЕС нет единой позиции в отношении антироссийских санкций

Среди стран — членов ЕС нет единства в отношении масштабов антироссийских санкций на случай военного «вторжения» на Украину, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью El Mundo.

«Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО», — цитирует политика ТАСС.

Он также обратил внимание на позицию Германии по предполагаемому конфликту и на то, что в ФРГ отказываются поставлять Украине оружие.

«Если они (ФРГ. — RT) откажутся помогать Украине, я попрошу их сказать об этом во всеуслышание. Уклончивые заявления типа «мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта», не являются серьёзной политикой при нынешних обстоятельствах», — сказал Моравецкий.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине.

Депутат украинской Верховной рады Илья Кива, комментируя гипотетическое нападение России на Украину, назвал его не оккупацией, а освобождением.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.