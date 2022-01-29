Премьер Польши Моравецкий: в ЕС нет единой позиции в отношении антироссийских санкций

Короткая ссылка
Среди стран — членов ЕС нет единства в отношении масштабов антироссийских санкций на случай военного «вторжения» на Украину, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью El Mundo.
Премьер Польши Моравецкий: в ЕС нет единой позиции в отношении антироссийских санкций
  • AP

«Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО», — цитирует политика ТАСС.

Он также обратил внимание на позицию Германии по предполагаемому конфликту и на то, что в ФРГ отказываются поставлять Украине оружие.

«Если они (ФРГ. — RT) откажутся помогать Украине, я попрошу их сказать об этом во всеуслышание. Уклончивые заявления типа «мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта», не являются серьёзной политикой при нынешних обстоятельствах», — сказал Моравецкий.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине.

Депутат украинской Верховной рады Илья Кива, комментируя гипотетическое нападение России на Украину, назвал его не оккупацией, а освобождением.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить