В США заявили, что новые антироссийские санкции не нацелены против граждан страны

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Новые антироссийские санкции, которые США и их союзники могут ввести из-за обострения вокруг Украины, не нацелены против граждан страны, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питера Харрелла.

«Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — цитирует Харрелла ТАСС.

По словам представителя Белого дома, ограничительные меры со стороны США должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и спровоцировать отток капитала, инфляцию и разорение банков. Кроме того, пакет санкций предусматривает широкие экспортные ограничения.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена проконсультировалась с крупнейшими американскими банками по поводу возможных санкций против России, чтобы выяснить, не приведут ли новые ограничительные меры к дестабилизации глобальной финансовой системы.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.

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