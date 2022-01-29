В администрации Макрона рассказали о минувших переговорах с президентом Украины Зеленским
- AFP
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Об этом сообщает AFP.
«Президенты двух стран договорились продолжать усилия для деэскалации и диалога, в частности, в рамках переговоров в «нормандском формате», — говорится в сообщении администрации французского президента.
Макрон также подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и заявил о решимости защищать суверенитет страны.
Ранее Зеленский сообщил, что провёл телефонную беседу с Макроном и обсудил с ним возобновление работы нормандского формата.
До этого главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.