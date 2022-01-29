В администрации Макрона рассказали о минувших переговорах с президентом Украины Зеленским

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В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского стороны договорились о продолжении усилий в целях деэскалации напряжённости на Украине и о ведении диалога в нормандском формате.
В администрации Макрона рассказали о минувших переговорах с президентом Украины Зеленским
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом сообщает AFP.

«Президенты двух стран договорились продолжать усилия для деэскалации и диалога, в частности, в рамках переговоров в «нормандском формате», — говорится в сообщении администрации французского президента.

Макрон также подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и заявил о решимости защищать суверенитет страны.

Ранее Зеленский сообщил, что провёл телефонную беседу с Макроном и обсудил с ним возобновление работы нормандского формата.

До этого главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.

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