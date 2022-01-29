Зеленский обсудил с Макроном возобновление работы нормандского формата

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном и обсудил с ним возобновление работы нормандского формата.
Зеленский обсудил с Макроном возобновление работы нормандского формата
  • AP
  • © Lewis Joly

«Беседа с другом и надёжным партнёром Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы нормандского формата», — написал Зеленский в своём Instagram.

По его словам, данная мера является одним из шагов ради мира.

Ранее главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.

26 января в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить