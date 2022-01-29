Зеленский обсудил с Макроном возобновление работы нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном и обсудил с ним возобновление работы нормандского формата.

«Беседа с другом и надёжным партнёром Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы нормандского формата», — написал Зеленский в своём Instagram.

По его словам, данная мера является одним из шагов ради мира.

Ранее главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.

26 января в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.