Зеленский обсудил с Макроном возобновление работы нормандского формата
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- © Lewis Joly
«Беседа с другом и надёжным партнёром Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы нормандского формата», — написал Зеленский в своём Instagram.
По его словам, данная мера является одним из шагов ради мира.
Ранее главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.
26 января в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.