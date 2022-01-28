Лавров и Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине
- AP
Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство по итогам телефонного разговора двух министров.
Разговор состоялся по инициативе Берлина.
«Выражена обоюдная поддержка работе в рамках «нормандского формата» по содействию полному выполнению минских договорённостей об урегулировании кризиса на востоке Украины», — заявили в МИД.
Ранее Бербок заявляла, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления нормандского формата.