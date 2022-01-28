Лавров и Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство по итогам телефонного разговора двух министров.

Разговор состоялся по инициативе Берлина.

«Выражена обоюдная поддержка работе в рамках «нормандского формата» по содействию полному выполнению минских договорённостей об урегулировании кризиса на востоке Украины», — заявили в МИД.

Ранее Бербок заявляла, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления нормандского формата.