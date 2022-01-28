Лавров и Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине

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Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине.
Лавров и Бербок выразили поддержку работе нормандского формата по ситуации на Украине
  • AP

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство по итогам  телефонного разговора двух министров.

Разговор состоялся по инициативе Берлина.

«Выражена обоюдная поддержка работе в рамках «нормандского формата» по содействию полному выполнению минских договорённостей об урегулировании кризиса на востоке Украины», — заявили в МИД.

Ранее Бербок заявляла, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления нормандского формата.

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