Врач Джа прокомментировал случаи намеренного инфицирования COVID-19

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Американский врач Ашиш Джа в эфире телеканала Newsmax рассказал, что намеренно заболевать коронавирусом опасно.
Врач Джа прокомментировал случаи намеренного инфицирования COVID-19
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Как пишет РИА Новости, он заявил, что некоторые пациенты пытаются намеренно заразиться омикрон-штаммом коронавируса в целях получения иммунитета.

По мнению Джа, наиболее эффективным и безопасным способом защититься от коронавируса остаётся вакцинация.

Ранее доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал, какое будущее ждёт штамм коронавируса «омикрон».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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