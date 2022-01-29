Врач Джа прокомментировал случаи намеренного инфицирования COVID-19
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Как пишет РИА Новости, он заявил, что некоторые пациенты пытаются намеренно заразиться омикрон-штаммом коронавируса в целях получения иммунитета.
По мнению Джа, наиболее эффективным и безопасным способом защититься от коронавируса остаётся вакцинация.
Ранее доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал, какое будущее ждёт штамм коронавируса «омикрон».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».