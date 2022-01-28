МВД Туниса сообщило о предотвращении теракта в туристической зоне
- РИА Новости
«Антитеррористическое управление Национальной гвардии в связи с этим возбудило уголовное дело… и арестовало данное лицо (гражданку Туниса) в аэропорту Тунис-Карфаген 10 января», — приводит РИА Новости сообщение тунисского ведомства.
Согласно данным министерства, женщину подготовили террористы на территории Сирии.
По замыслу боевиков, она должна была устроить взрыв в одном из туристических районов Туниса.
Ранее сообщалось, что в Сирии, на трассе Дамаск — Дараа, на СВУ подорвался автобус со служащими внутренних сил страны, 12 бойцов получили ранения.