МВД Туниса сообщило о предотвращении теракта в туристической зоне

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Спецслужбы Туниса предотвратили террористический акт, который намеревалась совершить в одной из туристических зон вернувшаяся из Сирии гражданка страны. сообщает тунисское МВД.
МВД Туниса сообщило о предотвращении теракта в туристической зоне
  • РИА Новости

«Антитеррористическое управление Национальной гвардии в связи с этим возбудило уголовное дело… и арестовало данное лицо (гражданку Туниса) в аэропорту Тунис-Карфаген 10 января», — приводит РИА Новости сообщение тунисского ведомства.

Согласно данным министерства, женщину подготовили террористы на территории Сирии.

По замыслу боевиков, она должна была устроить взрыв в одном из туристических районов Туниса.

Ранее сообщалось, что в Сирии, на трассе Дамаск — Дараа, на СВУ подорвался автобус со служащими внутренних сил страны, 12 бойцов получили ранения.

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