РИА Новости: в Сирии на СВУ подорвался автобус со служащими внутренних сил

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В Сирии, на трассе Дамаск — Дараа, на СВУ подорвался автобус со служащими внутренних сил страны, 12 бойцов получили ранения, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
РИА Новости: в Сирии на СВУ подорвался автобус со служащими внутренних сил
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«Автобус с бойцами подразделения «поддержания порядка», работающими на пограничном КПП «Насиб» на границе с Иорданией, подорвался на взрывном устройстве во время движения в направлении Дамаска после окончания смены. Ранения получили 12 сотрудников», — сказали агентству.

Как сообщил собеседник, СВУ было установлено неизвестными на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск — Дараа.

«Бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо неё на расстояния около десяти метров», — сказали агентству.

В октябре жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных.

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