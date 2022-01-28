Столтенберг заявил о готовности НАТО сесть за стол переговоров с Россией
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«Мы готовы сесть за стол переговоров. Честных, добросовестных переговоров по существу», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Также он отметил готовность альянса выслушать, чем озабочены в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.