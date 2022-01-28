Столтенберг заявил о готовности НАТО сесть за стол переговоров с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов сесть за стол переговоров с Россией и выслушать, чем озабочены российские власти.

«Мы готовы сесть за стол переговоров. Честных, добросовестных переговоров по существу», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также он отметил готовность альянса выслушать, чем озабочены в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.