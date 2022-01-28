Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет заставлять страны вступать в него

Короткая ссылка
НАТО не будет заставлять страны вступать в альянс, но «двери открыты», заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет заставлять страны вступать в него
  • ©Andreas Gora - Pool
  • Gettyimages.ru

«Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждало никакую из стран проходить через эти двери», — сказал Столтенберг в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, НАТО ожидает свободных, демократических, независимых решений от суверенных стран.

«Мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить