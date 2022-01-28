Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет заставлять страны вступать в него

НАТО не будет заставлять страны вступать в альянс, но «двери открыты», заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждало никакую из стран проходить через эти двери», — сказал Столтенберг в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, НАТО ожидает свободных, демократических, независимых решений от суверенных стран.

«Мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.