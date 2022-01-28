Спикер Госдумы Володин: Россия не будет воевать с Украиной, но это не устраивает США

Короткая ссылка
Россия не будет воевать с Украиной, и это не устраивает США, которые прилагают усилия, чтобы столкнуть между собой Москву и Киев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин: Россия не будет воевать с Украиной, но это не устраивает США
  • Legion-Media

Он отметил, что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью телеканалу «Россия 24» задал депутатам Рады вопрос, почему они не едут в Россию на переговоры.

«Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, это не устраивает Вашингтон, который «делает всё, чтобы столкнуть друг с другом» Москву и Киев.

«России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше», — заключил Володин.

Ранее Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предложение главы российского МИД Сергея Лаврова о переговорах в России на тему отношений двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить