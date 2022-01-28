Спикер Госдумы Володин: Россия не будет воевать с Украиной, но это не устраивает США
- Legion-Media
Он отметил, что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью телеканалу «Россия 24» задал депутатам Рады вопрос, почему они не едут в Россию на переговоры.
«Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет», — написал Володин в своём Telegram-канале.
По его словам, это не устраивает Вашингтон, который «делает всё, чтобы столкнуть друг с другом» Москву и Киев.
«России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше», — заключил Володин.
Ранее Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предложение главы российского МИД Сергея Лаврова о переговорах в России на тему отношений двух стран.