Медведчук призвал Зеленского согласиться на предложение Лаврова о переговорах в России

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предложение главы российского МИД Сергея Лаврова о переговорах в России на тему отношений двух стран.

Об этом Медведчук заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это предлагает Россия. Так может надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира», — цитирует РИА Новости украинского политика.

По его мнению, это лучше, чем говорить о войне, вторжении и просить западных партнёров усиливать антироссийские санкции.

Ранее Лавров заявил, что готов принять украинского президента в России для обсуждения вопросов нормализации отношений двух стран. При этом он отметил, что если Зеленский хочет обсуждать тему Донбасса, то это необходимо делать в трёхсторонней контактной группе.

В декабре Медведчук заявил, что украинские власти пытаются навязывать тему о якобы существовании у России планов вторжения на Украину для того, чтобы отвлечь внимание своих граждан от роста тарифов и других внутренних проблем.