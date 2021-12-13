Медведчук объяснил причины навязывания на Украине темы «угрозы» со стороны России
- Reuters
Его заявление опубликовано на официальном сайте политсилы.
«Зеленский и его команда пытаются навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы», — сказал Медведчук.
По его словам, при существовании подобной «угрозы», мысль о которой «пытаются всячески навязать украинскому народу», население не будет думать «о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары».
«Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь», — сказал Медведчук.
Ранее Медведчук выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе.