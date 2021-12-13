Медведчук объяснил причины навязывания на Украине темы «угрозы» со стороны России

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Украинские власти пытаются навязывать тему о якобы существовании у России планов вторжения на Украину для того, чтобы отвлечь внимание своих граждан от роста тарифов и других внутренних проблем. Об этом заявил Первому каналу глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Медведчук объяснил причины навязывания на Украине темы «угрозы» со стороны России
  • Reuters

Его заявление опубликовано на официальном сайте политсилы. 

«Зеленский и его команда пытаются навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы», — сказал Медведчук.

По его словам, при существовании подобной «угрозы», мысль о которой «пытаются всячески навязать украинскому народу», население не будет думать «о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары».

«Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь», — сказал Медведчук.

Ранее Медведчук выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе.

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