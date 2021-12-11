Медведчук высказался против вступления Украины в НАТО

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе НАТО.
Медведчук высказался против вступления Украины в НАТО
  • Reuters
  • © Olivier Douliery

«Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО», — цитирует Медведчука РИА Новости.

Он выразил опасение, что вступление Украины в альянс усугубит «достаточно критическую» ситуацию в экономической и социальной сферах внутри страны.

Медведчук призвал власти Украины сохранять нейтральный статус государства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает свой путь в Североатлантический альянс.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.

По его словам, за этим решением последует размещение на Украине военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

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