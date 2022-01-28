Лавров заявил о готовности принять Зеленского в России для обсуждения отношений двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов принять украинского президента Владимира Зеленского в России для обсуждения вопросов нормализации отношений двух стран.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в интервью четырём радиостанциям — Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений Украины и России, то Москва к этому готова.

«Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся», — сказал Лавров.

При этом глава МИД отметил, что если Зеленский хочет обсуждать тему Донбасса, то это необходимо делать в контактной группе, в которой по решению «нормандской четвёрки» должны рассматриваться вопросы урегулирования напрямую между Киевом, Донецком и Луганском.

Также Лавров заявил, что киевские власти не контролируют огромную часть украинских военнослужащих.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.