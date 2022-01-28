Лавров заявил об отсутствии у Киева контроля над огромной частью своих военных

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти не контролируют огромную часть украинских военнослужащих.

Об этом он сказал в интервью четырём радиостанциям — Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Если это зависит от Российской Федерации — войны не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромные количества военнослужащих», — сказал он.

Как подчеркнул Лавров, на линии соприкосновения в Донбассе сейчас находятся самые разные военизированные украинские формирования.

«Это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды сопротивления народного. Им раздают уже ПЗРК и призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто милитаристский психоз. И то, что там у кого-то дрогнут нервы, как у бойца, который застрелил пятерых своих сослуживцев, я не могу исключать», — добавил министр.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.