Политолог Ганжара осудил слова Салливана об «угрозе» Киеву со стороны Москвы

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление посла США Джона Салливана о том, что Вашингтон обладает фактами, которые позволяют утверждать об угрозе Украине со стороны России.

«Мы однозначно наблюдаем ситуацию искусственного нагнетания... Никаких планов по вторжению Российской Федерации на Украину нет. Эта тема подогревается из Вашингтона», — подчеркнул политолог.

По его мнению, США заинтересованы в провокациях на востоке Украины.

Также эксперт добавил, что для Штатов важно не допустить запуска «Северного потока — 2».

«США сегодня будут делать всё для того, чтобы не укреплять мир и стабильность в Европе, а, наоборот, превращать Европу в очаг напряжения», — заявил Ганжара.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон обладает фактами, которые позволяют утверждать об угрозе Украине со стороны России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Запад развязал против России информационную войну, обвиняя её в планах «напасть» на Украину, хотя под этим нет оснований.