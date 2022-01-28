Посол Салливан: у США есть факты, говорящие об «угрозе» Украине со стороны России

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Вашингтон обладает фактами, которые позволяют утверждать об угрозе Украине со стороны России, заявил посол США Джон Салливан.
Посол Салливан: у США есть факты, говорящие об «угрозе» Украине со стороны России
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«Российские власти заявляют, что у них нет намерений вторгаться в Украину, но факты «на земле» свидетельствуют совершенно о другой картине. Наш президент ранее заявлял: факты показывают, что Россия готова вторгнуться в Украину», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он напомнил об «огромных экономических последствиях» для Москвы в случае агрессии в отношении Киева.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Запад развязал против России информационную войну, обвиняя её в планах «напасть» на Украину, хотя под этим нет оснований.

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