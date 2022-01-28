Посол Салливан: у США есть факты, говорящие об «угрозе» Украине со стороны России

Вашингтон обладает фактами, которые позволяют утверждать об угрозе Украине со стороны России, заявил посол США Джон Салливан.

«Российские власти заявляют, что у них нет намерений вторгаться в Украину, но факты «на земле» свидетельствуют совершенно о другой картине. Наш президент ранее заявлял: факты показывают, что Россия готова вторгнуться в Украину», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он напомнил об «огромных экономических последствиях» для Москвы в случае агрессии в отношении Киева.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Запад развязал против России информационную войну, обвиняя её в планах «напасть» на Украину, хотя под этим нет оснований.