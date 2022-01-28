Лавров: Россия не получила от ФРГ ответы на ряд вопросов по инциденту с Навальным

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Россия по-прежнему не получила от Германии ответы на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, произошедшему летом 2020 года.
Лавров: Россия не получила от ФРГ ответы на ряд вопросов по инциденту с Навальным
  • AP

«Во-первых, мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолёт, на котором его привезли, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо, почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически», — сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии материалов от Запада по запросам России по делу Алексея Навального.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью RT также  привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России по ситуации с Навальным.

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