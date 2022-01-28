Польша подготовила план эвакуации дипломатов c Украины

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио заявил, что польская сторона подготовила план эвакуации своих дипломатов c Украины.
Польша подготовила план эвакуации дипломатов c Украины
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«В данный момент нет такого решения об эвакуации польских дипломатов. В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если на Украине возникнет какая-либо угроза для польских дипломатов, то Польша будет «реагировать естественным образом».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.

24 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.

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