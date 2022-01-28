Зампредседателя СБ России Медведев выразил надежду на снижение международной напряжённости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на ослабление международной напряжённости в 2022 году.

«Мне бы хотелось, чтобы в известной степени ... ослабла международная напряжённость, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает — и нашей стране мешает, и международному развитию мешает», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, рост конфликтности на мировой арене обусловлен амбициями отдельных людей, а также устремлениями ряда государств.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что политика расширения НАТО ведёт к ненужным конфликтам.