Зампредседателя СБ России Медведев выразил надежду на снижение международной напряжённости

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Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на ослабление международной напряжённости в 2022 году.

«Мне бы хотелось, чтобы в известной степени ... ослабла международная напряжённость, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает — и нашей стране мешает, и международному развитию мешает», — цитирует Медведева РИА Новости

По его словам, рост конфликтности на мировой арене обусловлен амбициями отдельных людей, а также устремлениями ряда государств.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что политика расширения НАТО ведёт к ненужным конфликтам.

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