Зампредседателя СБ России Медведев выразил надежду на снижение международной напряжённости
«Мне бы хотелось, чтобы в известной степени ... ослабла международная напряжённость, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает — и нашей стране мешает, и международному развитию мешает», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, рост конфликтности на мировой арене обусловлен амбициями отдельных людей, а также устремлениями ряда государств.
Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что политика расширения НАТО ведёт к ненужным конфликтам.