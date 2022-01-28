Депутат Бундестага Котре заявил, что расширение НАТО ведёт к ненужным конфликтам

Политика расширения НАТО приводит к ненужным конфликтам. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

AFP

© Kenzo Tribouillard

«Бездумная и ненужная политика экспансии НАТО ведёт к ненужным конфликтам», — приводит его слова ТАСС. По мнению Котре, «воинственная риторика должна быть немедленно прекращена». Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня у альянса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.