Депутат Бундестага Котре заявил, что расширение НАТО ведёт к ненужным конфликтам

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Политика расширения НАТО приводит к ненужным конфликтам. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
Депутат Бундестага Котре заявил, что расширение НАТО ведёт к ненужным конфликтам
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Бездумная и ненужная политика экспансии НАТО ведёт к ненужным конфликтам», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Котре, «воинственная риторика должна быть немедленно прекращена».

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня у альянса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

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