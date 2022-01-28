В Японии медучреждение Hibiya Kokusai Clinic представило план испытаний «Спутника V»

Японская медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщает посольство России в Токио.

«В посольстве России в Японии состоялась организованная совместно с японским медицинским учреждением Hibiya Kokusai Clinic пресс-конференция, посвящённая презентации проекта по проведению доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на базе упомянутой клиники», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

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