В Японии медучреждение Hibiya Kokusai Clinic представило план испытаний «Спутника V»
- РИА Новости
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«В посольстве России в Японии состоялась организованная совместно с японским медицинским учреждением Hibiya Kokusai Clinic пресс-конференция, посвящённая презентации проекта по проведению доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на базе упомянутой клиники», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Представители клиники отметили преимущества российских аденовирусных вакцин и признали их авторитет в международном медицинском сообществе.
Ранее Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
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