Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет
Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- AP
- © Koji Sasahara
Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава Японии.
В декабре правительство Японии официально сертифицировало применение вакцины от коронавируса компании Moderna в качестве бустера.
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