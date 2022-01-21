Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет

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Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет
  • AP
  • © Koji Sasahara

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава Японии.

В декабре правительство Японии официально сертифицировало применение вакцины от коронавируса компании Moderna в качестве бустера.

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