Кадыров заявил, что в Госдепе должны научиться соблюдать права человека

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Госдепартамент научиться соблюдать права человека в Соединённых Штатах.
Кадыров заявил, что в Госдепе должны научиться соблюдать права человека
  • AFP
  • © MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать», — написал Кадыров в Telegram.

Как информирует РИА Новости, ранее Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями о «похищениях и произвольных задержаниях» людей в Чечне.

«Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «личным мнением» высказывания Кадырова.

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