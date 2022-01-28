Кадыров заявил, что в Госдепе должны научиться соблюдать права человека
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«Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать», — написал Кадыров в Telegram.
Как информирует РИА Новости, ранее Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями о «похищениях и произвольных задержаниях» людей в Чечне.
«Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты», — заявил Кадыров.
Ранее Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «личным мнением» высказывания Кадырова.