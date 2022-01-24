В Кремле назвали «личным мнением» высказывания главы Чечни Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, отметил, что это его личное мнение или мнение как главы республики.

«Скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что заявление Кадырова — это заявление от имени федерального центра.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отреагировал на обвинения в терроризме в адрес члена совета Игоря Каляпина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Комментируя ситуацию, он отметил, что «в любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле».

24 января Кадыров написал в Telegram, что «террористами» для него «являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».