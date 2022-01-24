В Кремле назвали «личным мнением» высказывания главы Чечни Кадырова

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, отметил, что это его личное мнение или мнение как главы республики.
В Кремле назвали «личным мнением» высказывания главы Чечни Кадырова
  • РИА Новости

«Скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что заявление Кадырова — это заявление от имени федерального центра.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отреагировал на обвинения в терроризме в адрес члена совета Игоря Каляпина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Комментируя ситуацию, он отметил, что «в любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле».

24 января Кадыров написал в Telegram, что «террористами» для него «являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить