В Кремле назвали «личным мнением» высказывания главы Чечни Кадырова
- РИА Новости
«Скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что заявление Кадырова — это заявление от имени федерального центра.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отреагировал на обвинения в терроризме в адрес члена совета Игоря Каляпина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Комментируя ситуацию, он отметил, что «в любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле».
24 января Кадыров написал в Telegram, что «террористами» для него «являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».