Глава СПЧ Фадеев прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отреагировал на обвинения в терроризме в адрес члена Совета Игоря Каляпина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьёзные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своём Telegram-канале, иметь такую же серьёзную доказательную базу», — заявил Фадеев, его слова приводятся на сайте совета.

Он также напомнил, что Каляпин был назначен на должность члена СПЧ указом президента России.

«Как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками», — отметил Фадеев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов».

Позднее Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны Кадырова.

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