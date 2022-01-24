Глава СПЧ Фадеев прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
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- РИА Новости
«В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьёзные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своём Telegram-канале, иметь такую же серьёзную доказательную базу», — заявил Фадеев, его слова приводятся на сайте совета.
Он также напомнил, что Каляпин был назначен на должность члена СПЧ указом президента России.
«Как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками», — отметил Фадеев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов».
Позднее Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны Кадырова.