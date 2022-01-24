Член СПЧ Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны главы Чечни Кадырова

Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

© Саид Царнаев

РИА Новости

Он высказал мнение, что обвинения в терроризме — «любимое обзывательство» Кадырова. Каляпин в беседе с РИА Новости назвал главу Чечни человеком известным, эмоциональным и «на эмоциях» способным на подобные обвинения. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов».