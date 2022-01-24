Член СПЧ Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны главы Чечни Кадырова

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Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Член СПЧ Каляпин отреагировал на обвинения в терроризме со стороны главы Чечни Кадырова
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Он высказал мнение, что обвинения в терроризме — «любимое обзывательство» Кадырова.

Каляпин в беседе с РИА Новости назвал главу Чечни человеком известным, эмоциональным и «на эмоциях» способным на подобные обвинения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов».

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