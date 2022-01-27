Байден и канцлер ФРГ Шольц проведут переговоры по Украине 7 февраля

Американский президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры касательно ситуации вокруг Украины 7 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по «сдерживанию дальнейшей российской агрессии» против Украины», — пишет пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудят важность продолжения тесного сотрудничества по ряду общих задач, включая меры по сдерживанию распространения коронавируса, борьбу с угрозой изменения климата, экономику и международную безопасность.

Ранее лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.