Байден и канцлер ФРГ Шольц проведут переговоры по Украине 7 февраля

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Американский президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры касательно ситуации вокруг Украины 7 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден и канцлер ФРГ Шольц проведут переговоры по Украине 7 февраля
  • AP

«Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по «сдерживанию дальнейшей российской агрессии» против Украины», — пишет пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудят важность продолжения тесного сотрудничества по ряду общих задач, включая меры по сдерживанию распространения коронавируса, борьбу с угрозой изменения климата, экономику и международную безопасность.

Ранее лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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