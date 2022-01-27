В МИД России призвали военных Буркина-Фасо освободить президента страны

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявили, что российская сторона в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает освободить президента страны Рока Каборе.

«Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти. Призываем к немедленному освобождению Буркина-Фасо Рока Каборе, а также к скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению», — цитирует его РИА Новости.

Ранее военные в Буркина-Фасо заявили, что правительство страны распущено, президент отправлен в отставку, а действие Конституции приостановлено.

В МИД России сообщили, что Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо и сообщениями о государственном перевороте, а также рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки.