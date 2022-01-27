Военный эксперт Литовкин прокомментировал заявление Медведева о НАТО и России
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По мнению Литовкина, столкновения из-за Киева быть не может, поскольку страны НАТО не являются союзниками Украины.
Эксперт отметил, что на эту страну не распространяется Вашингтонский договор.
При этом он добавил, что государства, входящие в альянс, не захотят рисковать жизнями своих военнослужащих ради Украины.
«Если кто-то из них решится на это, то они столкнутся с ракетно-ядерной Россией... Они это тоже понимают и рисковать не будут», — пояснил специалист.
Ранее Медведев прокомментировал возможный сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины.
По его словам, это «был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий».
Он выразил надежду на то, что этого никогда не произойдёт.