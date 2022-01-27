Медведев высказался о сценарии прямого столкновения России и НАТО из-за Украины

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможный сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины.
Медведев высказался о сценарии прямого столкновения России и НАТО из-за Украины
  • AP

«Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Медведев ответил на вопрос, допускает ли он возможность прямого столкновения России и НАТО, если украинские власти отважатся на военное решение вопроса о Донбассе.

«Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединённых Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет», — добавил он.

Ранее Медведев назвал парадоксальным существование НАТО.

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